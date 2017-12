Ludwigsburg Verheerende Schäden nach Brand in Tiefgarage

Von pho 05. Dezember 2017 - 09:13 Uhr

Die Feuerwehr rückte mit 31 Einsatzkräften in Ludwigsburg an (Symbolbild). Foto: dpa

Am frühen Dienstagmorgen brennt ein Streufahrzeug der Stadt Ludwigsburg aus bislang ungeklärter Ursache in einer Tiefgarage aus. Mehrere Fahrzeuge werden beschädigt, der Schaden ist immens.

Ludwigsburg - Ein Brand in einer öffentlichen Tiefgarage an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg am frühen Dienstagmorgen hat einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer gegen 6 Uhr gemeldet, weil starker Rauch aus der Tiefgarage quoll.

Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit sieben Fahrzeugen und 31 Mann vor Ort. Hinzu kamen vier Streifenwagen der Polizei und ein Rettungswagen. Nach einer Dreiviertelstunde war der Brand gelöscht. Die vorläufige Bilanz des Brandes fällt verheerend aus: ein Sachschaden von 750.000 Euro. Ein Streufahrzeug der Technischen Dienste Ludwigsburg brannte komplett aus, zwei weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage wurden stark beschädigt.

Verletzte gab es keine

Derzeit untersucht ein Statiker das Gebäude. Die Bewohner des Wohngebäudes über der Tiefgarage durften nach dem OK des Statikers wieder in das Gebäude zurückkehren, wie die Polizei berichtet. Verletzte gab es keine bei dem Brand.

Während der Löscharbeiten war die Gänsfußallee zwischen Thuner Straße und Brenzstraße gesperrt. Die Brandursache sei zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar, sagt ein Polizeisprecher. Aktuell seien die Brandermittler vor Ort.