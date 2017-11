„In aller Freundschaft“ Schauspieler Dieter Bellmann ist tot

Von red/dpa 22. November 2017 - 14:17 Uhr

Dieter Bellmann verstarb im Alter von 77 Jahren in Leipzig. Foto: dpa-Zentralbild

Schauspieler Dieter Bellmann ist im Alter von 77 Jahren in Leipzig verstorben. Der Darsteller war vor allem für seine Rolle als Klinikdirektor in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bekannt.

Leipzig - Der Schauspieler Dieter Bellmann ist tot. Der langjährige Hauptdarsteller der beliebten ARD-Serie „In aller Freundschaft“ starb bereits am Montag mit 77 Jahren in Leipzig, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Berufung auf seine Witwe am Mittwoch mitteilte.

Von 1998 bis 2014 spielte er Professor Gernot Simoni, Klinikdirektor der Sachsenklinik, in „In aller Freundschaft“.