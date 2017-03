Baden-Württemberg Bäume begraben Autos unter sich

Von hsw 26. März 2017 - 12:03 Uhr

Zwei Autos sind am Samstag von umstürzenden Bäumen getroffen worden. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Fahrzeuge zu befreien.





Korb - Im Wald am Korber Kopf zwischen Korb und Winnenden sind am Samstagabend mehrere Bäume umgestürzt und haben zwei Autos unter sich begraben. Ursache des Vorfalls sind wahrscheinlich starke Windböen. Die Feuerwehr musste die Bäume zersägen, um die Autos freilegen zu können, die unter den Kronen nahezu komplett verschwunden waren. Die Höhe des Sachschadens stand am Samstag noch nicht fest.

