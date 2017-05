Im Netz kursierender Clip Jennifer Lawrence steht zu ihrem Strip-Video

Von red/dpa 19. Mai 2017 - 11:28 Uhr

Jennifer Lawrence reagiert gelassen auf die Veröffentlichung von Bildern aus einem Stripclub.Foto: AP

Jennifer Lawrence wurde Ende April 2017 in einem Wiener Stripclub gefilmt. Den Clip, der im Netz kursiert, konterte sie nun mit einem schlagfertigen Facebook-Post.

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (26, „Passengers“) steht zu einem Auftritt an der Striptease-Stange eines Nachtclubs. „Ich werde mich nicht entschuldigen, ich hatte in jener Nacht einen Mordsspaß“, schrieb Lawrence am Mittwoch (Ortszeit) auf ihrem Facebook-Account. Sie spielte damit auf ein im Internet kursierendes Video an. Aufnahmen von Besuchern zeigen sie in dem Lokal in Wien bauchfrei, sichtlich betrunken und eher unvorteilhaft.

Auf dem fast zweiminütigen Clip ist zu sehen, wie die Schauspielerin auf allen vieren auf die Tanzfläche kriecht, dann an einer Pole-Dance-Stange tanzt und schließlich zurück zu ihrem Platz wankt.

Bei den Fans kam die schlagfertige Art der jungen Schauspielerin überwiegend gut an. „Du solltest dich nicht dafür entschuldigen müssen, dein Leben zu leben“, kommentierte eine Facebook-Nutzerin, „Auf geht’s, Mädchen! Hab Spaß!“, schrieb eine andere.