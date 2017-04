Unrat und Schmierereien in Stuttgart Uni kämpft gegen Müll auf dem Campus

27. April 2017

Auf dem Unicampus im Stadtgarten wird gern outdoor gefeiert – und dann nicht aufgeräumt.Foto: Lichtgut/Verena Ecker

Mit einem Budget „im oberen fünfstelligen Bereich“ will die Uni Stuttgart das Erscheinungsbild ihres Unigeländes schöner gestalten. Ziel ist ein pfleglicherer Umgang mit dem Campus. Kippen und Müll sollen verschwinden.

Stuttgart - Vor den Eingangstüren der Unigebäude am Stadtgarten liegen Kippen. An den lieblos mit Sand gefüllten ehemaligen Brunnenanlagen türmen sich besonders nach schönen Wochenenden die Hinterlassenschaften von feierndem Partyvolk oder sonstigen Spaziergängern: leere Zigarettenpäckchen, Lebensmittelverpackungen, kaputte Plastikbecher, Flaschen, Papierabfälle. An dem kleinen See am Vaihinger Campus bietet sich zuweilen ein ähnliches Bild – ein wenig einladender Anblick. Jetzt will die Uni Stuttgart aktiv werden. „Wir wollen eine Kampagne starten und auch die Studierenden einbeziehen“, kündigt Simone Rehm an, die Prorektorin für Informationstechnologie der Uni Stuttgart. „Wir wollen, dass sich die Studierenden und die Beschäftigten auf unserem Campus wohlfühlen.“

Geplant sei ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das weit über die Müllbekämpfung hinausgehe. Der Arbeitstitel heiße „Mein Campus“. Die Uni stelle dafür „ein Budget im oberen fünfstelligen Bereich“ bereit. Auch die Hochschule der Medien als Nachbar auf dem Vaihinger Campus beteiligt sich an der Kampagne.

„Wir haben an der Uni verschiedene Hot Spots identifiziert“, sagt Simone Rehm. Das Rektorat sehe Handlungsbedarf. Die Initiative formiere sich gerade. Einige Maßnahmen seien bereits eingeleitet worden, andere in Vorbereitung. So habe man weitere Papierkörbe beschafft, auch solche mit Aschenbecher. Diese sollen jetzt „gezielt an Brennpunkten aufgestellt werden, wo oft Kippen am Boden liegen“. Auch Schmierereien an den Außenwänden der Gebäude habe man entfernt. Mit einer neuen „Plakatierungsordnung“ will die Uni wildes Plakatieren eindämmen. Mit der Stadt habe man Gespräche aufgenommen, wie die Gartenpflege im Stadtgarten und der Reinigungszyklus intensiviert werden könne. Zudem solle ein kleiner, humoriger Film produziert werden, den man den Erstsemestern vorführen wolle. Auch die Hochschule der Medien (HdM) finanziert den Film mit.

An der Hochschule der Medien kommen Mehrwegflaschen in „Spende-dein-Pfand-Tonne“

„Wir beteiligen uns gern an der Kampagne“, sagt Peter Marquardt, Kanzler der HdM. „Das Engagement wird sich auswirken und mittelfristig bezahlt machen.“ An der Hochschule habe man dieses Thema schon länger im Auge. „Wir investieren Zeit und Geld in unseren kleinen Campus“, so Marquardt. Das scheint bereits erste Erfolge gezeitigt zu haben. „Bei uns liegt Müll nicht rum, bei uns ist da schon ein Bewusstsein dafür da“, berichtet Damaris Rothfuß von der Umweltschutz-Initiative „Uschi“. Und: „Wir haben von der Anti-Müll-Kampagne noch gar nichts mitgekriegt“, sagt die HdM-Studentin aus dem vierten Semester des Masterstudiengangs Computer Science and Media. Dafür habe „Uschi“ den Kommilitonen näherbringen können, ihre Mehrweg-Flaschen in eine „Spende-dein-Pfand-Tonne“ zu entsorgen. „Das läuft sehr gut“, sagt Damaris Rothfuß. Einmal pro Woche kämen Mitarbeiter von der Straßenzeitung Trott-war e.V. und holten den Inhalt ab – der Verein arbeitet für und mit sozial Benachteiligten. Außerdem seien an der Hochschule recycelbare Kaffeebecher im Einsatz. Als nächstes Projekt will „Uschi“ Glasflaschen in Umlauf bringen. „Wir wollen mit dem Marketing sprechen und einen Wettbewerb für Flaschendesigns aufsetzen“, sagt Rothfuß.

Auch das Studierendenwerk bemüht sich, Müll zu vermeiden. Es bietet neuerdings als Alternative zu den Einweg-Kaffeebechern Pfandbecher aus Glasporzellan an, in der Pilotphase zunächst unter anderem in den Cafeterias der Uni-Hochhäuser K I und K II an der Keplerstraße – probeweise ohne Pfand. Von Oktober an dann in allen Mensen und Cafeterias. Zunächst müssten allerdings die Rücknahmeautomaten bereitgestellt werden, außerdem müsse erst europaweit ausgeschrieben werden, so eine Sprecherin.

Studierende der Uni Stuttgart wollen mit flotten Plakat-Sprüchen sensibilisieren

Die Studierenden der Uni Stuttgart befassen sich in der von Prorektorin Rehm ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe derzeit vor allem damit, wie ihr Campus schöner werden kann, berichtet Felix Wolff, der Vorstandsvorsitzende der Studierendenvertretung. Zwei Projekte steuern sie bei: „Sprücheklopfer“ und „Streetart“. Bei „Sprücheklopfer“ gehe es um Plakate mit kecken Sprüchen, die auf den Toiletten der Uni auf humoristische Art für das Thema sensibilisieren sollen. Das Design für die Plakate erarbeite man gerade. Mit „Streetart“ wolle man Verschmutzungen durch Graffiti vorbeugen, „indem die bereits verschmierten oder besonders ‚hässlichen’ Flächen von Künstlern ordentlich besprüht werden“, so Wolff. Allerdings scheitere die Umsetzung oft an Budgetfragen. Simone Rehm geht es bei der Initiative nicht nur um reine Optik: „Das hat auch etwas mit Respekt gegenüber den Einrichtungen und der Umgebung zu tun – wir wollen, dass die Menschen, die sich auf diesem Campus bewegen, mitwirken.“