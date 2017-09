Hurrikan Irma Beyoncé spendet Song-Einnahmen an Opfer

Von red/dpa 29. September 2017 - 08:33 Uhr

Sängerin Beyoncé Foto: EPA

Die Einnahmen ihres neuen Songs „Mi Gente“ möchte Sängerin Beyoncé an die Opfer des Hurrikans Irma spenden. Dies bestätigte die 36-Jährige am Freitag auf Instagram.

New York - US-Sängerin Beyoncé (36) will die Einnahmen ihres neuen Songs „Mi Gente“ verschenken: „Ich spende die Erlöse des Liedes an Hilfsorganisationen, die die Hurrikan-Opfer in Puerto Pico, Mexiko und auf den anderen betroffenen Karibikinseln unterstützen“, schrieb sie am Freitag auf Instagram.

Der Song ist ein Remix, den Beyoncé mit dem kolumbianischen Sänger J. Balvin und dem französischen Musiker Willy William aufgenommen hat. Die beiden stehen mit dem Sommerhit seit Monaten auch in den deutschen Charts weit oben. Für die US-Sängerin ist es die erste neue Musik seit der Geburt ihrer Zwillinge im Juni.