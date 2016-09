Hund und Herrchen verletzt Schläger im Fall „Benni“ in U-Haft

Von sma 20. September 2016 - 18:06 Uhr

Ex-Polizist Hinderhofer und Hündchen Benni ist übel mitgespielt worden.Foto: Sascha Maier

Gegen den 30-Jährigen, der den Ex-Polizisten Josef Hinderhofer schwer verletzt haben soll, als dieser seinen Hund gegen einen anderen verteidigen wollte, wurde Haftbefehl erlassen.

Degerloch - Ein 30-Jähriger, der mutmaßlich den Ex-Polizisten Josef Hinderhofer niedergeschlagen haben soll, als dieser seinem Hündchen Benni bei der Attacke eines anderen Hundes zu Hilfe eilte, befindet sich in U-Haft. Der polizeilich mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getretene Mann soll den 66-jährigen Pensionär Ende August an der Epplestraße so heftig gestoßen haben, dass dieser einen komplizierten Trümmerbruch an der rechten Schulter und eine Fleischwunde am linken Arm erlitt. Offenbar war damit für den Haftrichter das Maß voll – die Beamten vollstreckten den Haftbefehl vor etwas mehr als einer Woche.

Bereits als der mutmaßliche Täter am Tatort von Zeugen festgehalten wurde, habe er laut den Beamten ein sehr unmanierliches Verhalten an den Tag gelegt: „Zur Tatzeit ist er schwer alkoholisiert gewesen und aggressiv aufgetreten“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart.

Tatverdächtige in einer Wohnung angetroffen

Was mit dem tierischen Angreifer auf Hinderhofers Dackel-Pekinesen-Mischling Benni passiert, ist indes unklar. Das Tier, ein etwa 30 Kilo schwerer Schäferhund-Mischling, wurde in der Wohnung des Tatverdächtigen angetroffen, er ist aber nicht der Halter. Möglicherweise muss der Hund, der den deutlich kleineren Hund Benni in den Nacken gebissen hatte und dabei nur knapp die Lunge verfehlte, künftig einen Maulkorb tragen. Ob und wann Anklage gegen den 30-Jährigen erhoben wird, prüft jetzt die Staatsanwaltschaft.