Hübsche Läden in Stuttgart und Region Geschenke kaufen abseits der Königstraße

Von Nadine Funck und Anja Treiber 05. November 2016 - 07:00 Uhr

Jedes Jahr eine Krawatte für Papa und einen Parfüm-Gutschein für Mutti? Es geht auch kreativer. Wir zeigen eine Auswahl an Läden in Stuttgart und Region, die individuellere Geschenke für die Liebsten anbieten.





30 Bilder ansehen

Stuttgart - Mama hat Geburtstag, der Cousin heiratet, die beste Freundin hat ein Kind bekommen, Opa feiert demnächst seinen 80. Geburtstag oder einfach mal Danke sagen - Gründe, seinen Liebsten ein Geschenk zu bereiten, gibt es genug. An Ideen, was man schenken könnte, fehlt es aber oftmals.

Um die Suche nach hübschen Geschenken und individuellen Kleinigkeiten etwas zu vereinfachen, zeigen wir eine kleine Auswahl an Läden abseits der Königstraße, in denen man Geschenke für Familie, Freundin und Co. besorgen kann. Wir waren unter anderem im Richie’s, im Superjuju, bei Annas Kaufladencafé, im Matoshimo, im Vogelsangatelier, aber auch in Leonberg oder Esslingen unterwegs.

Vom T-Shirt zum Anmalen bis zum Kalender, der jeden zum Krawattenträger macht: Alle vorgestellten Geschäfte verkaufen keine großen Marken, sondern pfiffige, lustige oder einfach schöne kleine Dinge. In überschaubaren Serien werden sie entweder von Designern aus aller Welt zusammengesammelt oder direkt in Stuttgart und Umgebung selbst hergestellt.