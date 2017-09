Hotel in Belgien Goldfische gegen die Einsamkeit

Von red/AFP 08. September 2017 - 08:16 Uhr

In einem Hotel in Belgien können Goldfische hinzugebucht werden. Foto: Charleroi Airport Hotel

Um gelangweilte Gäste aufzuheitern und für Gesellschaft zu sorgen, hat sich ein Hotelier in Belgien etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Für 3,50 Euro die Nacht können hier Goldfische gemietet werden.

Brüssel - Vergessen Sie Zimmerservice, Probierpäckchen und Betthupferl - ein belgischer Hotelier hat etwas anderes auf Lager: Buchen Sie eine Übernachtung mit Fisch. Dem Manager des Van der Valk Hotel in Charleroi, 70 Kilometer südlich von Brüssel, kam die Idee nach eigenen Angaben, weil er gelangweilte Gäste aufheitern wollte.

Mehr zum Thema

Das Angebot gilt für die drei Goldfische des Etablissements: Nemo, Heineken und Prinz Charles. Sie können für jeweils 3,50 Euro die Nacht - Fischglas inklusive - gemietet werden. Wie Hotelmanager David Dillen der Nachrichtenagentur AFP sagte, sind die Hotelfische in den sozialen Medien der Knüller. Das Foto eines niederländischen Touristen mit Goldfisch habe diesen Monat auf Twitter in wenigen Tagen 30.000 Likes bekommen.

Dillen unterteilt seine Gäste derzeit in drei Kategorien: Solche, die Bilder mit einem Fisch in ihrem Hotelzimmer gleich online posten, Geschäftsleute, die ihre Quittung nicht schnell genug an ihren Boss schicken können und Familien, denen das Hotel den Fisch gratis ausleiht.

Nicht immer geht allerdings alles glatt. Ein dreijähriges Mädchen aus den Niederlanden ließ einen der Fische mitgehen, wie Dillen erzählt. Der Vater entdeckte das im Auto an der belgisch-niederländischen Grenze und rief sofort im Hotel an. Das Management überließ der Familie den Goldfisch.