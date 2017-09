Historische Winter in Deutschland Naht ein Jahrhundertwinter?

Von Markus Brauer 22. September 2017 - 12:08 Uhr

Kaum hat sich der Sommer verabschiedet und der goldene Herbst naht, prophezeien manche Medien einen Jahrhundertwinter. Eine umstrittene Vorhersage. Wir fragen beim Deutschen Wetterdienst nach und blicken zurück auf die Jahrhundertwinter der vergangenen 70 Jahre.





Stuttgart - „Winter is coming“ – „Der Winter naht.“ Das Motto des Hauses Stark ist zum Leitmotiv der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ geworden. Der Winter naht – und mit ihm der schreckliche Nachtkönig, der die Welt der Menschen in eine Eiswüste verwandeln will, besiedelt von Toten und Weißen Wanderern.

„Winter is coming“

Droht 2017/2018 ein Jahrhundertwinter?

Droht auch der realen Welt, was Westeros in der Serie „Game of Thrones“ droht? Ein Jahrhundertwinter? Britische, österreichische und russische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass der bevorstehende Winter 2017/2018 so kalt werde, wie er seit 100 Jahren schon nicht mehr war.

Meteorologisch gesehen sei eine solche Prognose kaum möglich, sagt Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst. „Jahreszeiten-Vorhersagen“ seien ein schwieriges Thema. „Die Trefferquote ist dabei ungefähr 50:50.“ Eine klare Antwort steht somit für den Winter 2017 aus.

Diese Videos blicken zurück auf Jahrhundertwinter der vergangenen 70 Jahre.

Lawinenwinter 1999/2000

Schneekatastrophe in Norddeutschland 1978/1979

Eiseskälte 1962/1963

Hungerwinter 19446/1947