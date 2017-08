Hertha BSC empfängt VfB Stuttgart Liveticker: Berliner Vorteile in der Anfangsphase

Von red 19. August 2017 - 15:45 Uhr

Hannes Wolf (links) und der VfB Stuttgart treten am ersten Spieltag auswärts in Berlin an. Foto: AFP

Der VfB Stuttgart reist zum Auftakt in die 55. Bundesligasaison nach Berlin, um dort bei der „Alten Dame“ Hertha anzutreten. Wir sind vor Ort und tickern live ab 15.30 Uhr.

Berlin - Die mit Spannung erwartete 55. Saison in der Bundesliga ist mit dem Spiel zwischen München und Leverkusen bereits gestartet, an diesem Samstag steigt auch der VfB Stuttgart in das Rennen um Punkte ein. Und zwar mit dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC in Berlin.

Wird dem VfB ein guter Start gelingen? Gegen 17.30 Uhr werden wir es wissen. Unsere Redaktion ist im Berliner Olympiastadion vor Ort und tickert live. Los geht es um 15.30 Uhr.