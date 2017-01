Hemmingen Die Abwassergebühr steigt etwas

Von bec 14. Januar 2017 - 17:00 Uhr

Der Preis für den Frischwassergebrauch steigt für die Hemminger in diesem Jahr etwas an.Foto: dpa

Nachdem der Preis für Abwasser zuletzt gefallen war, müssen die Bürger nun wieder mehr bezahlen.

Hemmingen - Hausbesitzer müssen in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. In Hemmingen wird die Schmutzwassergebühr für 2017 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Cent steigen: Mussten Hausbesitzer 2016 noch 1,54 Euro pro Kubikmeter Wasser zahlen, sind es in diesem Jahr 1,64 Euro. Auch die Niederschlagswassergebühr steigt etwas. Waren es im Vorjahr 40 Cent pro Kubikmeter Wasser, sind es nun 42 Cent. Zusammengerechnet ergibt das eine Gesamtgebühr von 2,06 Euro – das sind zwölf Cent mehr als im Vorjahr.

Diese Zahlen gehen aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung hervor, den der Kämmerer Horst Etzel am Dienstag bei der Hemminger Haushaltsberatung des Ausschusses für Umwelt und Technik vorstellte.

Getrennte Rechnung seit 2010

Seit dem 1. Januar 2010 gilt für das Ableiten und Reinigen von Abwasser eine getrennte Rechnung. Die Kosten der bis 2009 noch sogenannten Abwassergebühr splitten sich inzwischen in die Schmutzwassergebühr auf, die von der Höhe des Frischwassergebrauchs abhängt, und in die Niederschlagswassergebühr. Letztere bemisst sich nach der Größe der auf dem Grundstück vorhandenen Flächen, von denen Regenwasser in die Kanalisation gelangt.

Dem Erfolgsplan nach erwartet Hemmingen 2017 einen Ertrag von rund einer Million Euro aus der Abwasserbeseitigung. Abzüglich der Aufwendungen in Höhe von 880 200 Euro bleibt ein Jahresgewinn von rund 123 700 Euro. Der Großteil der Ausgaben, 275 700 Euro, fließt in das Klärwerk Talhausen. Insgesamt 145 000 Euro sind für die Untersuchung des Kanalisationsnetzes und für Sanierungen oder Reparaturen von Schäden eingeplant.

Investition in Höhe von knapp einer halbe Million

Die Gemeinde will 442 100 Euro investieren. 145 600 Euro sollen für eine neue Kammerfilterpresse des Klärwerk Talhausen ausgegeben werden, 170 000 Euro für den Kanalanschluss der östlichen Höfe, 72 000 Euro sollen in den Kanal am Gröninger Weg fließen und rund 34 000 in die Kanalisationsplanung.