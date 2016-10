Helene Fischer kommt Fünf Mal Stuttgart im Tour-Programm

Von red/dpa 20. Oktober 2016 - 09:51 Uhr

Fans in Stuttgart dürfen sich auf fünf Konzerte mit dem blonden Schlagerstar freuen – allerdings erst Anfang 2018. (Archivfoto)Foto: dpa-Zentralbild

Schlagerstar Helene Fischer macht auf ihrer kommenden Tour auch in Stuttgart für fünf Konzerte Halt – allerdings müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Der Vorverkauf beginnt am 24. Oktober 2016.

Stuttgart/Mannheim - Schlager-Queen Helene Fischer (32) geht im kommenden Jahr auf große Tournee. Die Musikerin („Atemlos“) wird in 13 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils fünf Konzerte geben, wie der Konzertveranstalter Semmel Records am Donnerstag bekannt gab. In Stuttgart singt der Star der Schlagerszene allerdings erst Ende Januar 2018 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle – das erste Konzert findet am 30. Januar statt, das letzte am 4. Februar 2018.

Fischer wird den Angaben nach von September 2017 bis März 2018 in Hannover, Hamburg, Dortmund, Köln, Leipzig, Mannheim, Zürich, Frankfurt am Main, Stuttgart, Berlin, Wien, Oberhausen und München auftreten. Der Vorverkauf soll am kommenden Montag starten. Ihre „Farbenspiel“-Tournee besuchten 2015 laut Veranstalter rund 1,2 Millionen Fans.