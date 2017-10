Heimat für künftige Astronauten Riesige Höhle für Raumstation auf dem Mond entdeckt

Von Markus Brauer/AFP 20. Oktober 2017 - 15:22 Uhr

Japanische Wissenschaftler haben auf dem Mond eine riesige Höhle entdeckt. Der Fund könnte Kolonisten Schutz vor gefährlicher Strahlung und Temperaturschwankungen bieten.

Tokio - Wissenschaftler der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) haben eine bis zu 50 Kilometer lange und ein Kilometer breite und hohe Höhle auf dem Mond entdeckt. Die Höhle liegt im Gebiet der sogenannten Marius-Hügel (Marius Hills) und wurde nun in Daten der japanischen Selene-Mission vom Bodenradar an Bord der Sonde Kaguya gefunden.

Die Selene-Mission war von 2007 bis 2009 im Einsatz und umfasste die Hauptsonde Kaguya sowie die beiden Satelliten Ouna und Okina. Das Unternehmen (Selene, englisch für „Selenological and Engineering Explorer“) wurde nach der Mondprinzessin in der japanischen Legende Taketori Monogatari benannt.

Die Forscher haben die Daten der Mondsonde ausgewertet, aus denen hervorgeht, dass der Tunnel 3,5 Milliarden Jahre alt und womöglich durch vulkanische Aktivität entstanden sein könnte. Sogar Wassereis könnte in diesem gigantischen Hohlraum unter der Mondoberfläche existieren.

