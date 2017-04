Heidenheim Bewegung im Mordfall Bögerl

Von rub 05. April 2017 - 17:20 Uhr

Wer kennt diesen Mann?Foto: BKA

Sprachaufnahmen, Phantombild: Die Polizei hat konkrete Hinweise auf einen unbekannten Verdächtigen.

Heidenheim - Fast sieben Jahre nach der Ermordung der Heidenheimer Bankiers-Ehefrau Maria Bögerl suchen das Ulmer Polizeipräsidium und die Bundesanwaltschaft ganz konkret nach einem unbekannten Mann. Nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Ellwangen stammt die Spur vom 26. Juni des vergangenen Jahres. Kurz nach Mitternacht hatte ein offenbar betrunkener Unbekannter in Hagen (Nordrhein-Westfalen) zwei Männer angesprochen. Er erzählte ihnen Details zum Mordfall Bögerl. Die Frau war am 12. Mai 2010 aus ihrem Haus entführt worden. „Das kam den Zeugen sehr merkwürdig vor“, berichtet ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sie hätten deshalb den weiteren Verlauf des Gesprächs mit einem Mobiltelefon aufgezeichnet und die Polizei informiert. Nach Auswertung der Sprachdatei verträten Profiler die Meinung, dass der Unbekannte mehr wissen könne, als das, was aus den Medien zu dem Fall bekannt sei. Er gelte darum als dringend Verdächtiger, so die Staatsanwaltschaft.

Den nächtlichen Zeugen in Hagen gegenüber gab der Mann an, aus Ochsenberg in der Gemeinde Königsbronn (Kreis Heidenheim) zu stammen. Er erzählte von einem Tatmesser ganz bestimmten Typs. Er will früher Bundeswehrsoldat gewesen sein und einen Speziallehrgang bei einer Kompanie für psychologische Verteidigung absolviert haben. Die Polizei hat am Mittwoch ein Phantombild des Unbekannten veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Am Mittwochabend soll die neue Spur auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ bekannt gemacht werden. Dabei soll auch die Stimme des Unbekannten zu hören sein. Einen Bandmitschnitt gibt es außerdem als Download auf der Webseite des Bundeskriminalamts.