Hauptbahnhof Stuttgart 42-Jähriger geht Bundespolizisten massiv an

Von red 14. November 2017 - 11:45 Uhr

Foto: dpa

Ein Mann ist am Samstag in einem Intercity zwischen Böblingen und Stuttgart unterwegs. Bereits bei der Fahrkartenkontrolle fällt er auf, da er ohne Ticket unterwegs ist. Am Hauptbahnhof Stuttgart eskaliert die Situation.

Stuttgart - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und Beamten des Bundespolizeireviers Stuttgart ist es am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann bereits im Intercity zwischen Böblingen und Stuttgart aufgefallen, da er bei der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Die Bahn-Mitarbeiterin alarmierte die Bundespolizei, die bei der Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof bereits auf den Mann wartete. Der 42-Jährige versuchte sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Außerdem beleidigte er einen Bundespolizisten und verhielt sich während der weiteren Kontrolle aggressiv und unkooperativ.

Pfefferspray und Messer in der Tasche gefunden

Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Bei der Durchsuchung auf dem Revier fanden die Beamten in der Tasche des 42-Jährigen ein Küchenmesser sowie ein Pfefferspray. Beide Gegenstände wurden mit Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart beschlagnahmt.

Durch den Vorfall erlitt der Mann Schürfwunden an der rechten Hand, am rechten Knie, am linken Arm und an der Stirn. Der Polizist zog sich eine Schürfwunde am linken Knie zu. Der wohnsitzlose Mann wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart anschließend auf freien Fuß gesetzt, da keine weiteren Haftgründe vorlagen. Er muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.