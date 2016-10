Hamburg Zwei tote Kinder in Haus entdeckt

Von red/dpa 16. Oktober 2016 - 15:47 Uhr

Bei Hamburg ist es zu einem schlimmen Unglück gekommen (Archivfoto).Foto: dpa

In Hamburg hat die Polizei in einem Haus zwei Leichen von Kindern entdeckt. Geht dem Fund ein Familiendrama voraus?

Wedel - Zwei tote Kinder sind am Sonntag in einem Haus in Wedel (Schleswig-Holstein) westlich von Hamburg entdeckt worden. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Eine Mordkommission ermittelt. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Familiendrama handeln. Im nahegelegenen Hamburger Stadtteil Rissen wurde ebenfalls am Sonntag die Leiche eines Mannes gefunden, der nach Angaben der Hamburger Polizei Suizid begangen hat. Dass es sich dabei um den Vater der Kinder handelt, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Darüber hinaus wurde zunächst auch nicht mitgeteilt, ob der Mann die Kinder getötet haben soll. Zur Mutter der Kinder machte die Polizei ebenfalls keine Angaben. Die toten Kinder sind nach Polizeiangaben ein Junge und ein Mädchen. Sie seien beide noch sehr jung gewesen.

Vor dem alleinstehenden Haus in der Wohnsiedlung direkt am Waldrand war am Sonntagmittag außer einem Polizeiwagen zunächst wenig zu sehen. Höhe Büsche verwehrten einen genaueren Blick in das Haus und den Garten. Immer wieder betraten und verließen Ermittler das Gebäude. Die Straße - eine Sackgasse - war am Nachmittag mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.