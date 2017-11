Halloween-Party in Stuttgart Gruselige Gestalten spuken durch das SI-Centrum

Von red 01. November 2017 - 11:30 Uhr

Für Fans von Grusel und Geistern war es das Event des Jahres: In der Nacht auf Allerheiligen wird nun auch schon in Deutschland Halloween gefeiert. Wir waren bei der Party im SI-Centrum in Stuttgart dabei.





Stuttgart - Es ist die wohl unheimlichste Nacht des Jahres: Die dunklen Stunden zwischen dem 31. Oktober und dem 1. November (Allerheiligen) werden mittlerweile nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland genutzt, um Halloween zu feiern.

Viel gefeiert wurde auch in Stuttgart in den unterschiedlichsten VeranstaltungsortenIm Perkins Park fand die Hallowwen Night statt, im Wizemann gab es bei der „Dia de los Muertos“-Party die Mariachi-Punks der Los Skeleteros, eine Neo-Burlesque-Tänzerin und eine Wrestling Show zu sehen. Wir waren bei der ausverkauften Halloween-Party im SI-Centrum mit der Kamera dabei. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!