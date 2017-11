Guns’n’Roses 2018 in Mannheim Vorverkauf startet noch im November

Von utz 10. November 2017 - 12:26 Uhr

Guns’n’Roses 2016 beim Cochella-Festival. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die legendäre Rockband Guns’n’Roses spielt 2018 vier Konzerte in Deutschland – eines davon in Mannheim. Der Vorverkauf beginnt Mitte November.

Mannheim - Mit ihrer Open-Air-Show „Not in this Lifetime Tour“ kommen Axl Rose und seine Rockband Guns’n’Roses am 24. Juni 2018 nach Baden-Württemberg. Karten für das Konzert gibt es ab dem 16. November. Die Ticketpreise hat der Veranstalter bislang nicht mitgeteilt.

Mehr zum Thema

Nach dem großen Erfolg mit drei Konzerten im deutschsprachigen Raum in diesem Jahr kommen Guns N‘ Roses 2018 mit ihrer Tour zurück. Wer es nicht zum Auftritt in Mannheim schafft, dem bleiben noch Berlin (3. Juni), Gelsenkirchen (12. Juni) und Leipzig (7. Juli 2018).

Die Band rund um Axl und Slash startete bereits 1985. Ihr Debütalbum „Appetite For Destruction“ verkaufte sich weltweit rund 30 Millionen Mal. Mitte der 1990er hatten sich der Großteil der Mitglieder zurückgezogen – das Comeback gab es im April 2016.

Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten und ihre ausverkauften Konzerte machen Guns N’ Roses zu einer der großen Rocklegenden der Musikgeschichte. Für ihr Open-Air-Konzert auf dem Mannheimer Maimarktgelände sind die Erwartungen entsprechend hoch. Auf einigen Internetplattformen beginnt der Pre-Sale der Karten schon vor dem offiziellen Start – den Anfang macht der Fanclub der Band am Montag (13. November) um 10 Uhr.