Guerilla-Kunst in Waiblingen Tour auf der Spur der „Findlinge“

Von anc 08. August 2017 - 19:00 Uhr

Entspannte Sonnenanbeter unter einer Leselampe, illegale Angler beim Stadtbrunnen und gelenkige Eiskunstläufer auf einer Fensterbank: die „Waiblinger Findlinge“ zeigen eine Welt im Miniaturformat. Die Macherinnen laden zu einem Spaziergang zu den Standorten.





Waiblingen - Fans der „Waiblinger Findlinge“ sollten sich diesen Termin vormerken: Am Montag, 14. August, bieten die Macherinnen der seit gut zwei Wochen laufenden privaten Street-Art-Aktion im öffentlichen Raum einen rund einstündigen abendlichen Spaziergang an. Dieser führt zu den in der Innenstadt verteilten, teils versteckten Schauplätzen, an denen Silke Goll und Andrea Ertz vom „Waiblinger Ideentausch“ Szenen mit winzig kleinen Figuren aus dem Modelleisenbahnbau aufgebaut haben: kleine Radler, die an einem Laternenpfahl die „Tour de Waiblingen“ absolvieren, Angler, die illegalerweise im Herbergsbrunnen fischen, entspannte Sonnenanbeter, die es sich in Liegestühlen auf einem Kaugummiautomaten und unter einer Leselampe bequem gemacht haben, oder fleißige Helfer vom Putztrupp, die einen von Vögeln verdreckten Stromkasten reinigen. Zum Schluss der Tour haben Teilnehmer die Gelegenheit, beim Kleben einer neuen Szene dabei zu sein. Außerdem dürfen sie ihren persönlichen Lieblings-Findling wählen. Der Spaziergang beginnt um 17 Uhr, der Treffpunkt ist unter den Arkaden des Alten Rathauses am Waiblinger Marktplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

