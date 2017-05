Großbritannien Tiger tötet Zoowärterin

Von red/afp/ap 29. Mai 2017 - 21:43 Uhr

Ein Tiger hat in Hamerton Zoo Park in Huntigdon eine Wärterin angegriffen und getötet. (Symbolfoto)Foto: EPA

In einem Zoo in Mittelengland ist eine Tierwärterin von einem Tiger im Gehege angegriffen und getötet worden. Ermittlungen zu dem Vorfall wurden eingeleitet.

London - In Großbritannien hat ein Tiger eine Tierpflegerin getötet. Das Raubtier sei im Hamerton Zoo in Huntingdon 130 Kilometer nördlich von London in das Gehege mit der Pflegerin eingedrungen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen erlegen. Verdacht auf Fremdeinwirkung bestehe nicht. Nähere Informationen über die Großkatze gab es nicht.

Eine Gefahr für Besucher bestand aber offenbar nicht. „Das Tier ist zu keinem Zeitpunkt aus dem Gehege gekommen“, hieß es von der Polizei. Auch die Zooverwaltung versicherte, Besucher seien „zu keinem Zeitpunkt in Gefahr“ gewesen. Ein Augenzeuge berichtete, die Evakuierung sei ruhig und ohne Panik vonstatten gegangen. Es handle sich um einen „außergewöhnlichen Unfall“, erklärte die Verwaltung. Es wurden Ermittlungen eingeleitet. Am Dienstag bleibt der Zoo geschlossen.