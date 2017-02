Großbrand in Edenkoben „Latente Explosionsgefahr“ in Chemiefirma

Von red/dpa 08. Februar 2017 - 10:59 Uhr

Die Polizei warnt vor Explosionsgefahr.Foto: dpa

In Rheinland-Pfalz hat es in einem Betrieb, der Kunstharze herstellt, gebrannt. Bewohner sollten sicherheitshalber Fenster und Türen geschlossen halten.

Edenkoben - In einem Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand in Edenkoben nahe Ludwigshafen am Mittwochmorgen nach wenigen Stunden weitgehend unter Kontrolle. Nach Polizeiangaben bestand jedoch weiterhin „latente Explosionsgefahr“ in dem Betrieb, der Kunstharze herstellt. Die Feuerwehr kühlte seit den frühen Morgenstunden Tankbehälter, die auf dem Areal stehen und Chemikalien enthalten.

Auslöser des Feuers war nach ersten Erkenntnissen offenbar eine Verpuffung in einer Produktionshalle. Über die Ursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei ging nicht davon aus, dass es Verletzte gab. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über den Brand berichtet.

Das Firmenareal liegt in einem Gewerbegebiet und wurde weiträumig abgesperrt. Spezialisten prüften, ob gefährliche Stoffe freigesetzt wurden. Die Polizei forderte die Bewohner auf, sicherheitshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten.