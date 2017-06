Glamour Awards in London Blumige Farbenpracht auf dem roten Teppich

Von Anna Sendler 07. Juni 2017 - 15:55 Uhr

Die Verleihung der Glamour Awards zieht auch dieses Jahr wieder viele Stars in die britische Hauptstadt. Den Fotografen bietet sich ein tolles Bild an farbigen Kleidern in sommerlicher Vielfalt.





17 Bilder ansehen

London - Nicole Kidman schlägt sich die Hände über den Kopf und zeigt sich erfreut über den Gewinn des Awards der Kategorie Film Actress. Bei der diesjährigen Verleihung der Glamour Awards in London glänzen neben einigen internationalen Gewinnerinnen hauptsächlich Britinnen. Das britische Event ist seit 2003 alljährlich ganz der Frau gewidmet: Es werden Gewinnerinnen aus verschiedenen Bereichen wie Musik, Schauspiel und Design gefeiert.

Mehr zum Thema

Blumige Schönheiten

Wie nicht anders zu erwarten, ist der Name des Veranstalters Programm: Glamourös präsentieren sich die Anwesenden in bunter Blumen- und Farbenvielfalt auf dem roten Teppich. Neben Hollywoodgrößen wie Nicole Kidman und Jennifer Hudson zeigen sich die Modedesignerin Alice Temperley und die Autorin Kathy Lette, sowie das englische Model Jo Wood in ihren sommerlichen Abendkleidern – Model Winnie Harlow hingegen überzeugt ganz in Schwarz. Es dominiert die Offenheit für Blumiges und Verspieltes, oft sind florale Prints und auffällige Stoffe auf dem roten Teppich zu bestaunen.

Auch die Männer strahlen

Natürlich sind Männer von diesem Event nicht gänzlich ausgeschlossen, so sorgt der Popsänger Olly Murs für Unterhaltung und zaubert Emma Willis ein Lächeln ins Gesicht, als er ihr ihren Preis übergibt. Auch dieses Jahr wird der Award Man of The Year verliehen: Er geht an den britischen Schauspieler James Corden.

Wir haben die Fotos aus London – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!