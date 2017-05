Giftköder im Rems-Murr-Kreis Hundebesitzer aufgepasst!

Von wei 02. Mai 2017 - 10:10 Uhr

Hundebesitzer in Plüderhausen sollten sich beim Spaziergang in Acht nehmen (Symbolbild).Foto: dpa

Eine Spaziergängerin hat in Plüderhausen einen mutmaßlichen Giftköder entdeckt. Die Polizei warnt Hundebesitzer, ihre Tiere möglichst angeleint zu lassen.

Plüderhausen - Hundebesitzer, die mit ihrem Liebling in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) spazieren gehen, sollten sich in Acht nehmen: Die Polizei warnt, dass dort möglicherweise Giftköder ausgelegt worden seien. Einer aufmerksamen Spaziergängerin war am Montag auf der Wiese zwischen der Remsstraße und der Remsböschung auf der Höhe des Alten Rathauses ein mit Körnern gefülltes, etwa fünf bis acht Zentimeter großes Fleischstück aufgefallen. Die Polizei lässt dieses nun untersuchen und rät Hundebesitzern, ihre Tiere in dem genannten Bereich angeleint zu lassen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0 71 81/20 40 entgegen.