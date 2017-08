Gewitterfront streift Stuttgart Hagelkörner im Norden – und es kann noch mehr kommen

Von red 15. August 2017 - 15:24 Uhr

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat sich im Norden von Stuttgart entladen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Am Dienstagmittag hat eine Gewitterfront den Norden von Stuttgart gestreift. Hagelkörner mit bis zu vier Zentimeter Durchmesser gingen nieder. Und der Deutsche Wetterdienst gibt noch keine Entwarnung.

Stuttgart - Schon am Morgen hatte der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern, Starkregen und Sturmböen im Südwesten gewarnt – nun hat ein erstes Gewitter den Stuttgarter Norden erreicht.

„Hagelkörner von bis zu vier Zentimetern Durchmesser kamen am Schnarrenberg runter“, sagt Marko Puckert, Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Es war heftig, aber kurz“, so Puckert. Momentan ziehe das Gewitter weiter in Richtung Rems-Murr-Kreis, insbesondere Winnenden und Backnang seien betroffen.

Die aktuelle Wetterlage kann man auf der Wetterwarnungskarte verfolgen

Entwarnung sei aber noch nicht in Sicht, auch für Stuttgart könne es am Abend noch einmal brenzlig in Sachen Wetter werden, so der Wetterexperte. Ursache sei eine Kaltfront, die uns momentan überquert und im Vorfeld diese unwirtlichen Auswirkungen habe.

Lesen Sie hier mehr zum aktuellen Wetter in Stuttgart und der Region