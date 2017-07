Gewitter und Regenbogen Spektakuläres Schauspiel über Stuttgart

Von pav 20. Juli 2017 - 20:58 Uhr

Am Donnerstag spielten sich am Himmel über Stuttgart teils atemberaubende Szenen ab. Einem Gewitter mit Starkregen folgte ein seltener Doppelregenbogen. Wir haben die schönsten Bilder aus der Stadt.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Teils extreme Wetterumschwünge prägen dieser Tage das Bild in Stuttgart und der Region. Nach der Hitzewelle folgten am Mittwochabend erste Gewitter mit Starkregen. Am Donnerstag war es zunächst wechselhaft, bevor es gegen Abend schließlich erneut blitzte und donnerte.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Das können Sie tun, wenn Ihr Hund Angst vor Gewitter hat.

Was dann folgte, waren spektakuläre Bilder aus der Landeshauptstadt. Im Zuge der starken Regenfälle und der Sonnenstrahlen, die sich zeitgleich immer wieder am Himmel offenbarten, bildete sich kurz darauf ein Regenbogen. Wir haben die besten Bilder aus Stuttgart zusammengestellt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!