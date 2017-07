Gewa-Tower in Fellbach Kein Kaufinteresse für obere Etagen

Von Hans-Dieter Wolz 14. Juli 2017 - 12:55 Uhr

Der unvollendete Gewa-Tower in Fellbach wartet auf Investoren, die ihn weiterbauen. Foto: Patricia Sigerist

Die insolvente Bauherrin des 107 Meter hohen Gewa-Towers in Fellbach hat auch in ihrem jüngsten Quartalsbericht keine weiteren Wohnungskäufe melden können. Auf der Wohnturm-Baustelle sind ja auch alle Arbeiten gestoppt.

Fellbach - Einmal im Vierteljahr meldet sich die insolvente Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG, die gescheiterte Bauherrin des Gewa-Towers in Fellbach, derzeit mangels Liquidität ohne Geschäftstätigkeit, zu Wort. Die Vierteljahresbilanz der verkauften Wohnungen zum 1. Juli 2017 liegt vor. Gerade so als würden im unfertigen Wohnturm noch Appartements verkauft. Und als ob ein Termin abzusehen wäre, an dem sie fertiggebaut werden. Seit Monaten schafft kein Handwerker dort, außer er erledigt kleine Sicherungs- oder Aufräumarbeiten.

Mehr zum Thema

Ein Blick in die Bilanz zeigt das unter diesen Umständen Erwartete: Die Zahl von 44 verkauften Wohnungen hat sich im vergangenen Vierteljahr nicht erhöht. Das wird sich wohl erst ändern, wenn für die angeblich immer noch vorhandenen Interessenten eine Musterwohnung vorgezeigt werden kann – oder zu sehen ist, dass der Turm fertig gebaut wird. Bis dahin bleibt’s dabei, dass ausgerechnet die 22 teuersten von insgesamt 66 Wohnungen unverkauft sind. Im mittleren und gehobenen Preissegment haben alle geplanten 43 Wohnungen Käufer gefunden. Im oberen Preissegment vom 22. bis 34. Stockwerk gibt es dagegen nur für ein Appartement, 205 Quadratmeter groß, einen Abschluss. Der Preis lag bei 1,6 Millionen Euro. Allerdings hat die Gewa bei diesem Baufortschritterst etwas mehr als die Hälfte tatsächlich eingenommen. Das gilt genauso bei den zum Gesamtpreis von 22 Millionen Euro verkauften restlichen Wohnungen. Der schlechte Verkaufsstand gilt als der hauptsächliche Grund dafür, dass der Gewa spätestens im November vergangenen Jahres das Geld ausging. Sie hat angesichts einer unbezahlten Rechnung über sechs Millionen Euro des Generalunternehmers erst einen Baustopp über den 107 Meter hohen Rohbau verhängt und dann Insolvenz angemeldet. Die Verhandlungen mit Investoren um einen Weiterbau des Turms laufen.