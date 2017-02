#getnakedaustralia auf Instagram Touristen ziehen in Australien blank

Von red/ala 02. Februar 2017 - 17:43 Uhr

Unter dem Hashtag „getnakedaustralia“ ziehen Touristen und Australier gleichermaßen blank.Foto: Screenshot/ Instagram @ashleyelphick

Die traumhafte Landschaft Australiens und viel nackte Haut in ein Foto gepackt, und schon ist ein neuer Trend auf Instagram geboren. Unter dem Hashtag #getnakedaustralia zeigen sich Touristen so freizügig wie nie.

Stuttgart - Langweilige Urlaubsschnappschüsse waren gestern, wer heute nach Australien reist, der posiert ganz ohne Kleidung vor den traumhaften Kulissen. Der Instagram-Account „getnakedaustralia“ hat bereits mehr als 600.000 Follower.

Egal, ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe, ob in spektakulären Posen oder ganz entspannt am Strand: Unter dem Hashtag #getnakedaustralia finden sich beim Online-Dienst Instagram weit über 1000 Beiträge von Touristen, die sich zeigen, wie Gott sie schuf.

Nackt-Bilder für ein positives Körpergefühl

Die Seite wirbt damit, dass sie mit den Bildern von ganz normalen Menschen aus der ganzen Welt und inmitten der Natur das positive Gefühl für den eigenen Körper fördere. Die Idee zu „getnakedaustralia“ hatte der 26-jährige Brendan Jones aus Sydney. Er postete selbst ein Nackt-Foto von sich auf einem Berg und erntete Begeisterung. Schnell machten auch seine Freunde mit und es entstanden mehrere Gruppenfotos, unter anderem mit Syndeys Harbour Bridge im Hintergrund. Ihm und seiner Idee folgten bislang mehr als 600.000 Menschen, die ihre ganz persönlichen Nackt-Fotos auf der Seite hochladen.