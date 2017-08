Gerlingen im Kreis Ludwigsburg Mit vier Promille öffentlich onaniert

Von red/pho 14. August 2017 - 13:25 Uhr

Der Alkoholtest ergab einen Wert von vier Promille. Foto: dpa

Ein Mann steht in Gerlingen nackt an der Straße und onaniert. Als die Polizei ihn festnimmt, erleben sie beim Alkoholtest eine Überraschung.

Gerlingen - Ein nicht alltägliches Bild bot sich Passanten und Verkehrsteilnehmern, die am Samstag gegen 11 Uhr an der Weilimdorfer Straße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs waren.

Ein Mann hatte sich wohl bis auf die Schuhe entkleidet, stand so am Straßenrand und onanierte, wie die Polizei berichtet. Mehrere Zeugen alarmierten hierauf die Polizei. Im weiteren Verlauf kam es zwischen einem 61 und einem 33 Jahre alten Zeugen zu einer Rangelei. Die Umstände der Handgreiflichkeiten sind derzeit abschließend noch nicht geklärt.

Alkoholtest ergab vier Promille

Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige eine kurze Hose angezogen. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Hierbei konnten die eingesetzten Polizisten Alkoholgeruch bei ihm feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen beträchtlichen Wert von knapp vier Promille.

Der Tatverdächtige musste den restlichen Tag mit richterlicher Anordnung im Polizeirevier Ditzingen verbringen. Darüber hinaus muss er mit einer Anzeige wegen Exhibitionismus rechnen.