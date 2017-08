Gerlingen 81-jährige Frau wird vermisst

Von red 19. August 2017 - 20:47 Uhr

Christa Nadler aus Gerlingen wird seit Freitag vermisst. Foto: Privat

Die Polizei im Kreis Ludwigsburg ist auf der Suche nach einer älteren Frau, die seit Freitag verschwunden ist. Nun bittet man die Bevölkerung um Mithilfe.

Gerlingen - Die Polizei im Kreis Ludwigsburg bittet um Unterstützung bei der Suche nach der 81-jährigen Christa Nadler aus Gerlingen. Die Vermisste hat ihre Wohnung am östlichen Ortsrand von Gerlingen im Laufe des Freitags in unbekannte Richtung verlassen. Frau Nadler ist nach Angaben der Angehörigen dement. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Bisherige polizeiliche Maßnahmen, wie die Suche mit mehreren Streifen des Polizeireviers Ditzingen und des Kriminaldauerdienstes, die mehrmalige Absuche mit einem Polizeihubschrauber und dem Einsatz eines Personenspürhundes, verliefen bislang negativ.

Die Vermisste ist etwa 165 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und trägt graues, mittellanges Haar. Zur Bekleidung der Vermissten können keine Angaben gemacht werden.

Das Bild zeigt Frau Nadler aus dem Jahr 2012.

Personen, die Frau Nadler seit Freitag gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Rufnummer 07141 / 18 9 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.