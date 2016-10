Geheimtipps für die Landeshauptstadt Neun Gründe, warum der Herbst in Stuttgart am schönsten ist

Von Julia Bosch 19. Oktober 2016 - 17:30 Uhr

Den Stuttgarter Herbst kann man besonders schön in den Weinbergen unterhalb der Grabkapelle auf dem Württemberg genießen.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Im Nachtleben Fremde kennenlernen, Spaziergänge zwischen Neckar und Weinbergen und in den Besenwirtschaften mit echten schwäbischen Originalen schwätzen – wir sind uns sicher: Der Herbst in Stuttgart ist am schönsten.

Stuttgart - Besenwirtschaften, der Fernsehturm und das Stuttgarter Ballett: Das Onlineportal „Bento“ hat vor wenigen Tagen zehn Gründe gesammelt, warum der Herbst in Stuttgart am schönsten ist. Vielen Dank dafür, liebe Hamburger Kollegen! Wir fühlen uns geschmeichelt.

Doch ihr kennt das ja: Als Tourist kennt man eben doch nicht alle netten Plätze und Köstlichkeiten, die die Einheimischen schätzen. Darum würden wir eure Auflistung gerne ergänzen mit neun Geheimtipps, warum der Herbst in Stuttgart am schönsten ist.

1. Ohne Verkehr durch die Natur flanieren

Wer an einem grauen Herbsttag Natur satt sucht, ist in Münster/Bad Cannstatt richtig. Idyllischer geht ein Spaziergang kaum: Auf der einen Seite die Weinberge, auf der anderen Seite der Neckar und dann auch noch der Max-Eyth-See. Wer eine längere Route sucht, kann mit dem Fahrrad am Neckar entlang Richtung Heilbronn radeln, über Ludwigsburg, Marbach, Mundelsheim und weiter nach Besigheim. In die andere Richtung geht es über Esslingen und Nürtingen in Richtung Tübingen.

2. Stuttgarter Stäffele

Welche Stadt hat das schon? Die mehr als 400 Stäffele sind ein echtes Stuttgarter Wahrzeichen. Hier kann man morgens auf dem Weg zur Stadtbahn beim Erklimmen schon mal etwas Sport treiben und hat abends nach wenigen Schritten plötzlich einen sensationellen Ausblick. Am besten kommen die Stäffele aber immer noch bei einem romantischen Date zur Geltung, denn im Herbst färbt sich das an den Stäffele rankende Efeu rot, die Stufen sind verziert mit bunten Blättern und die Sonne steht bereits so tief, dass sich atemberaubende Bilder offenbaren.

3. Grabkapelle auf dem Württemberg

Wie das Hamburger Onlinemagazin „Bento“ schon richtig erkannt hat, bedeutet die Herbstzeit in Stuttgart auch Besenzeit. Nach einer Tour durch die insgesamt etwa 400 Hektar umfassenden Stuttgarter Weinberge kann man in den zahlreichen Besenwirtschaften Wein schlürfen, Schmalzbrot oder Wurstsalat genießen und echte schwäbische Originale kennenlernen. Eine kleine Auswahl an Besenwirtschaften haben wir hier gesammelt.

Wir in Stuttgart haben noch einen weiteren Tipp: Eine wandernde Weinprobe mit anschließendem Besuch der Grabkapelle auf dem Württemberg, von wo aus man einen herrlichen Blick über das herbstliche Neckartal hat. Die Grabkapelle wurde einst von König Wilhelm I. als ewiger Liebesbeweis für seine jung verstorbene Gemahlin Katharina erbaut. Sie gilt als romantischster Ort der Stadt.

4. Zacke und Seilbahn fahren

Neuankömmlinge in Stuttgart klagen oft über die Hanglage. Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ein Spaziergang oder eine Stippvisite im Supermarkt können durchaus schweißtreibend werden.

Doch gerade im Herbst haben die Hänge auch Charme: Wer mit der Stadtbahn aus den Randgebieten in den Kessel hineinfährt, hat mal eben eine wunderschöne Sicht auf das erstaunlich grüne Stuttgart, das sich im Herbst gelb-orange-rot-braun-kunterbunt färbt.

Wirklich einzigartig sind die Standseilbahn und die Zacke. Die historische Seilbahn mit Holzwagen – auch „Erbschleicherexpress genannt – fährt vom Südheimer Platz hinauf zum Waldfriedhof. Die Zacke (Zahnradbahn) klettert vom Marienplatz nach Degerloch - es ist die letzte Zahnradbahn im Linienbetrieb in einer deutschen Großstadt. Eigentlich das ganze Jahr über, aber vor allem im farbenfrohen Herbst, kann hier keiner mehr stur auf sein Smartphone starren – die Aussicht ist unbezahlbar.

5. Kürbisausstellung im Blühenden Barock

Ja, schon klar. Ludwigsburg ist nicht Stuttgart. Trotzdem darf die weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock auf keinen Fall fehlen, wenn es darum geht, warum der Herbst in (der Region) Stuttgart am schönsten ist.

Jedes Jahr zeigt das Blühende Barock etwa zwei Monate lang beeindruckende Skulpturen aus Kürbissen, lustige Gemüsegesichter und absurd riesige und schwere Exemplare (der Rekord liegt bei 1190,5 Kilogramm!). 2016 steht die Ausstellung unter dem Motto „Manege frei im Kürbis-Zirkus“, es gibt Clowns, Märchenerzähler und Kleinkunst. Außerdem werden Spezialitäten verkauft wie Kürbis-Burger, Kürbis-Popcorn oder Kürbis-Flammkuchen. Wer etwas mehr Action mag, für den ist die Kürbis-Regatta das Richtige: Paddeln in ausgehöhlten Kürbissen. Noch bis Sonntag, 6. November, ist die Ausstellung geöffnet.