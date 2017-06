Gegen Hass auf Facebook Marcel Roth aus Stuttgart ist Teil der „Netzfeuerwehr“

Von Siri Warrlich 23. Juni 2017 - 11:47 Uhr

Die Bundesregierung will hasserfüllte Kommentare auf Facebook mit einem Gesetz bekämpfen. Die Grünen gehen das Thema lieber selbst an: Marcel Roth aus Stuttgart gehört zum Team der „Netzfeuerwehr“, das Hasspostings einzudämmen versucht.

Stuttgart - Egal ob „Gigantischer XXL SHOPPING HAUL & seehr krasse Info“, „dm HAUL + riesige Verlosung“ oder „SOMMER HAUL 2017“: Einkaufstüten auszupacken und dabei Produkte anzupreisen, gehört zur Lieblingsbeschäftigung vieler Youtuber.

Mehr zum Thema

Marcel Roth aus Stuttgart findet das dämlich. Der 24-Jährige ist Sprecher der Grünen Jugend Baden-Württemberg – und hat mit einer Parteikollegin ein Video gedreht, in dem er das Format des „Shopping Hauls“ aufs Korn nimmt. In ihrem „Wahlkampf Haul“ packen Roth und seine Kollegin ebenfalls eine Box aus. Aber statt Klamotten befinden sich darin Postkarten mit politischen Slogans wie „Sex, Drugs and Sustainability“ oder „Außen grün, innen bunt“.

„Wegen euch wurde die Abtreibung eingeführt“

Mit dem, was dann geschah, hatte Roth nicht gerechnet: Auf der Facebook-Seite der Grünen Jugend machten diejenigen, denen das Video nicht gefiel, ihrem Ärger mit Hasspostings Luft. Roth erinnert sich an Sprüche wie „Wegen euch wurde die Abtreibung eingeführt“, und an den Aufruf, dass er und seine Kollegin erhängt gehörten.

Gegen manche Kommentare erstattete Roth nach eigenen Angaben Anzeige. „Aber abgesehen davon haben wir es laufen lassen“, sagt Roth heute. „Was will man machen?“ Bei solchen Auseinandersetzungen im Netz, so scheint es, dominiert am Ende die Gruppe mit mehr Zeit und Motivation, ihre Meinung in Kommentaren kundzutun. Zudem hat Roth die Vermutung, dass manche der Kommentare nicht von realen Nutzern stammten, sondern organisierte Gruppen dahinter stecken. „Man kann nichts machen“, sagt Roth.

Hilft gegen Hetze ein Gesetz?

Kann man doch, findet Bundesjustizminister Heiko Maas. Er will noch vor der Sommerpause ein Gesetz durchbringen, das Hass und Fake News im Netz eindämmen soll.

Im Wesentlichen sieht das Gesetz mit dem sperrigen Titel „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ vor, dass die Betreiber von sozialen Netzwerken „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ bei einer Beschwerde innerhalb von 24 Stunden und „jeden rechtswidrigen Inhalt“ innerhalb von einer Woche sperren. Zudem werden die Netzwerke verpflichtet, ein transparentes System zum Umgang mit Beschwerden zu schaffen und jedes Quartal einen Bericht dazu zu veröffentlichen.

Darin soll zum Beispiel stehen, wie viele Beschwerden es gab, wie damit umgegangen wurde und in wievielen Fällen der Inhalt gelöscht wurde. Bei Verstößen müssen Betreiber wie Facebook mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro rechnen. Das Gesetz gilt nur für soziale Netzwerke mit mindestens zwei Millionen Nutzern.