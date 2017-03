„Gaza Surf Club“ vom Stuttgarter Regisseur Gandt Die Suche nach Freiheit im offenen Meer

Von den 28. März 2017 - 14:51 Uhr

Vor der Küste des Gazastreifens trifft sich regelmäßig eine Gruppe an Bewohner, um hinaus aufs Meer zu fahren.Foto: Little Bridge Pictures _Niclas Reed Middleton

Eingesperrt zwischen Israel und Ägypten, doch vor ihnen liegt das weite Meer. Sie schnappen sich die Surfboards und stürmen hinaus, entkommen dem Konflikt für wenige Augenblicke. Ab Donnerstag, 31. März läuft der Dokumentarfilm „Gaza Surf Club“ des Stuttgarter Regisseurs Philip Gandt in den Kinos.

Stuttgart - „Gaza Surf Club“: So heißt der Dokumentarfilm des Stuttgarters Philip Gandt. Am Sonntag, 2. April, wird der Regisseur zur Stuttgart-Premiere im Delphi-Kino sein. Regulär läuft der Film ab Donnerstag, 6. April, im Kino.

Bereits kurz vor dem Deutschland-Start schlägt der Film „Gaza Surf Club“ hohe Wellen. Die Tagesthemen berichteten am vergangenen Montag über den Dokumentarfilm des Stuttgarters. In dem Film geht es um eine Gruppe junger Menschen aus dem Gazastreifen, die neben all dem Konflikt das Surfen für sich entdeckt haben. Einfach raus aufs offene Meer. Abschalten, Frei sein. Niemand, der einen beobachtet.

Philip Gandt versucht mittels Surfsport einen anderen Blickwinkel auf das Leben im Gazastreifen zu ermöglichen. Offizieller Kinostart in Deutschland ist der 31. März. Hier sehen Sie den deutschen Trailer: