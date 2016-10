Gastro-News für Stuttgart und Region Japanisches Menü mit Frank Oehler

Von loj/ma/mri 19. Oktober 2016 - 10:12 Uhr

Mario Ohno (links) und Frank Oehler kochen japanisch im Linden-Museum.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein japanisches Menü auf Sternekoch-Niveau, Neues aus der Stuttgarter Gourmetszene, ein regionaler Genießerabend in Möhringen und ein Pop-up-Restaurant in Fellbach – die Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Stuttgart - Zur Sonderausstellung „Oishii! Essen in Japan“ im Linden-Museum bereiten Frank Oehler von der Speisemeisterei und der Künstler Mario Ohno ein Fünf-Gänge-Menü zu. Der Abend in der 1. Stuttgarter Kochbuchbibliothek in der Reinsburgstraße 86 a findet bis April 2017 einmal im Monat statt.

Weitere Informationen zur Ausstellung stehen im Internet unter www.lindenmuseum.de . Eine Reservierung ist erforderlich, die Kontakdaten sind die E-Mail-Adresse anmeldung@lindenmuseum.de und die Telefonnummer 0711/20 22–4 44.