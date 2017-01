Gastro-News für Stuttgart und Region Das ist Deutschlands bester Grieche

Von red/loj/ma 18. Januar 2017 - 11:23 Uhr

Das griechisches Essen mehr als Gyros ist, beweist Joannis Malathounis in seinem gleichnamigen Lokal.Foto: Archiv

Deutschlands bester Grieche sitzt in der Region Stuttgart. Ansonsten in den Gastro-News: Diverse Proben hochwertiger Alkoholika und eine Personalie im Stuttgarter Hotelgewerbe.

Kernen-Stetten - Das Malathounis in Kernen-Stetten ist laut dem Magazin „Feinschmecker“ das beste griechische Restaurant in Deutschland. Das Restaurant, das vom Ehepaar Anna und Joannis Malathounis in Eigenregie geführt wird, hat sich in den vergangenen Jahren in den Listen diverser Gourmetrankings hochgearbeitet.

Im Führer, der der Februarausgabe des Magazins Feinschmecker beiliegt, werden die besten ausländischen Restaurants vorgestellt. Darin haben es Lokale in Stuttgart und der Region bis auf das Malathounis nicht weit nach vorne geschafft. Geografische Schwerpunkte ausländischer Spitzenküche in Deutschland sind demnach Berlin und Hamburg.

Ansonsten sind die Region Stuttgart und Baden-Württemberg bekanntlich bestens versorgt mit hochwertiger Spitzenküche. Erst vor wenigen Wochen hatte der Guide Michelin die Zahl seiner Sterne für Gastronomen im Land erhöht und 22 Adressen ausgezeichnet.