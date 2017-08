Gastro-News für Stuttgart und Region Bierbörse, Weinfeste und Weinproben

Von red/loj/mri 16. August 2017 - 15:41 Uhr

Zu einer Brezel passt ein schönes Helles bestens. Foto: dpa

Nicht nur Weinfeste hat die Region Stuttgart zu bieten, sondern auch eine Bierbörse. Außerdem in den Gastro-News: Zwei interessante Weinproben und eine Personalie aus der gehobenen Gastronomie.

Böblingen Sindelfingen - Freunde des Gerstensafts kommen am Wochenende auf dem Flugfeld in Böblingen/Sindelfingen auf ihre Kosten. Dort hat vom 18. bis 20. August (Freitag 15 bis 24, Samstag 14 bis 24, Sonntag 11 bis 20 Uhr) die 1. Schwäbische Bierbörse ihre Premiere. Die Veranstalter kündigen mehr als 300 Sorten aus aller Welt an rund 30 Ständen an, die von den Besuchern gekostet werden können.

Mehr zum Thema

Begleitet werden die Bierproben von einem kulinarischen Angebot sowie Live-Musik an allen drei Veranstaltungstagen. Das Flugfeld liegt unmittelbar an der A 81 bei Sindelfingen und Böblingen. Weitere Informationen unter www.bierboerse.com/city/boeblingen-sindelfingen.htm.