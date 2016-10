Game-of-Thrones-Star Liam Cunningham besucht Flüchtling in Stuttgart

Von red/rmu 12. Oktober 2016 - 12:33 Uhr

Liam Cunningham hat einen jungen Flüchtling in Stuttgart besucht.Foto: Screenshot Twitter / @liamcunningham1

Ein Game-of-Thrones-Star in Stuttgart: Liam Cunningham hatte bei einem Besuch in Jordanien den jungen syrischen Flüchtling Hussam Alheraky kennengelernt. In Stuttgart trafen sich die beiden nun wieder.

Stuttgart - Fans der Serie „Game of Thrones“ kennen Liam Cunningham als Ser Davos, den Zwiebelritter, einen aufrechten Mann, der sich trotz der Gräuel in seiner Welt immer wieder für das Gute einsetzt. Mit ähnlichen Worten könnte man auch den Schauspieler Cunningham beschreiben.

Mehr zum Thema

Im echten Leben organisiert sich der Ire für wohltätige Zwecke und besuchte im September im Auftrag der Wohltätigkeitsorganisation World Vision ein Lager syrischer Flüchtlinge in Jordanien.

Liam Cunningham visits Syrian refugee children in Jordan from John Lynam on Vimeo.

Bei dieser Reise traf Cunningham zum ersten Mal auf Hussam Alheraky. „Innerhalb von 30 Sekunden weißt du, dass dieser junge Mann eine große Zukunft vor sich hat“, sagte Cunningham über den Teenager. Zu dieser Zeit lernte Alheraky gerade Deutsch mithilfe seine Smartphones und bereitete sich auf die Reise nach Deutschland zu seinem Vater vor.

Cunningham war beeindruckt. „Er lässt sich nicht unterkriegen. Er glaubt an sich selbst und trägt Freude in seinem Herzen.“ Die schrecklichen Erfahrungen in Syrien hätten Alheraky sogar noch stärker gemacht.

"Within 30 seconds, you know this guy has a future" - @LiamCunningham1 on meeting 16y/o refugee Hussam #kidsdeservebetter pic.twitter.com/FrGEw0VJG2— World Vision (@WorldVision) 11. Oktober 2016

Mittlerweile lebt der 16-Jährige in Stuttgart und erhielt nun Besuch von seinem Freund Cunningham. „Oh Gott, was tust du hier?“ fragt der überraschte junge Mann in einem Video, das diese Begegnung zeigt. „Willkommen in Europa“, antwortet dieser und nimmt den jungen Syrer in die Arme.

Cunningham lobt die Deutschen für ihre Großzügigkeit in der Aufnahme der syrischen Flüchtlinge. „Das ist das Ergebnis einer Entscheidung von jemandem in der deutschen Regierung und dem großen Herzen, das die Deutschen haben.“

Auf Twitter teilte der Star ein Foto von sich und Alheraky, das seitdem um die Welt geht.

My refugee friend Hussam that I met in Jordan. I’ve just surprised him in Stuttgart! pic.twitter.com/ItJc9yi9KE— liam cunningham (@liamcunningham1) 11. Oktober 2016