Fußball-WM 2018 Netzreaktionen: „Joachim Löw ist gegen Neuwahlen“

Von pav 01. Dezember 2017 - 21:38 Uhr

Oliver Bierhoff (links) und Joachim Löw bei der WM-Auslosung in Moskau Foto: NOTIMEX

Die Fußball-Welt blickte an diesem Freitag nach Moskau: Hier wurden die WM-Vorrundengruppen gelost – für das DFB-Team geht es 2018 gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Wir haben die besten Reaktionen der Fans im Netz gesammelt.

Stuttgart - Mexiko, Schweden, Südkorea – das sind die Vorrundengegner von Titelverteidiger Deutschland bei der Fußball-WM 2018 in Russland. Während Bundestrainer Joachim Löw und die Delegation des DFB der Zeremonie im Moskauer Kreml beiwohnten, verfolgten Millionen Fußballfans die Auslosung vor ihren TV-Bildschirmen.

Viele von ihnen teilten ihre Reaktionen, Prognosen und Meinungen in den sozialen Netzwerken – nicht nur die deutsche Gruppe wurde hier analysiert. Insbesondere die russische Vorrundengruppe zog bei Facebook, Twitter und Co. große Aufmerksamkeit auf sich. Wir haben den Blick ins Netz gewagt und liefern die besten Netzreaktionen zur WM-Auslosung in Russland.

Nicht nur die deutschen Partien, auch das Eröffnungsspiel sorgte bei den Usern für ein Schmunzeln.

Der Klassiker Russland vs. Saudi-Arabien als Eröffnungsspiel..

Schön.. #WMAuslosung— Jana (@janiiix7) 1. Dezember 2017

#Russland gegen #Saudi-Arabien als Eröffnungsspiel einer von der #FIFA ausgerichteten WM. Der Lostopf in Moskau hat Sinn für Humor. #WMAuslosung— Christian Woelfel (@woelfelc) 1. Dezember 2017

Bei Russland - Saudi-Arabien wird einfach abgestimmt, wer gewinnt.

Demokratie wird da ja gelebt. #WMAuslosung— L_aurenz (@HierRegiereIch) 1. Dezember 2017

Eröffnungsspiel: Korruption gegen mehr Korruption #WMAuslosung— Natalie Stoll (@NatStolli) 1. Dezember 2017

Die deutschen Gegner erachten die meisten Fans im Netz spannend, aber durchaus schlagbar.

Jogi Löw: ist gegen Neuwahlen #WMAuslosung— Wo sind sie jetzt? (@exprofis) 1. Dezember 2017

Egal gegen wen: Wir gewinnen das erste klar, haben im zweiten große Probleme und gewinnen das dritte knapp. #WMAuslosung— Müller (@gemuellert) 1. Dezember 2017

Tequila, Köttbullar und irgendwas mit Stäbchen... - Passt! 💁 #WMAuslosung— Lea 💫🎄 (@fohlen11) 1. Dezember 2017

#WMAuslosung

Gruppe F wie gemalt für Deutschland:



Feutschland Fird Feh Fieder Feltmeister



Wenn das kein gutes Omen ist.— PatSchni (@PatSchni) 1. Dezember 2017

Eben erst die #WMAuslosung gesehen und was soll ich sagen...Italien und die Niederlande fehlen mir jetzt schon.— Marvin. (@Marv2punkt0) 1. Dezember 2017

Auch international gab es zahlreiche Reaktionen auf das Ergebnis der Ziehung in der russischen Metropole.

South Korea - winnable

Mexico - winnable

Germany - Scheisse! #WorldCupDraw— Jesper Haglund (@Kajehase) 1. Dezember 2017

This is the time of the year when all England fans start thinking that we’re gonna win the World Cup just for our dreams to be crushed in the summer #WCdraw— Tom (@TPFO1875) 1. Dezember 2017

Anyone know what pot Wales are in?



*Just a bit of banter* 😉 #WCDraw pic.twitter.com/966KRAzUaX— Footy Away Days (@FootyAwayDays_) 1. Dezember 2017