Fußball-Kolumne zu Jens Lehmann Kannste kicken, kannste coachen?

Von Tobias Schall 06. Oktober 2016 - 08:45 Uhr

Jens Lehmann kritisiert den neuen Trainer-Trend in der Liga.Foto: dpa

Muss man ein Schwein gewesen sein, um ein Kotelett zubereiten zu können? Jens Lehmann sieht das so und fordert gegen den Trend mehr Ex-Nationalspieler an der Seitenlinie. Kann man so sehen. Muss man aber nicht. Eine Kolumne.

Stuttgart - Jens Lehmann hat mal wieder gesprochen. Das ist insofern gut, weil er meist auch tatsächlich etwas zu sagen hat. Diesmal hat sich der Ex-Nationalspieler und heutige TV-Experte zum Thema Trainer geäußert, in der „Bild“, und dort einen aktuellen Trend kritisiert: „Ich denke, dass manche Vereine ab und zu einen kleinen Denkfehler machen. Viele Trainer, die nie auf hohem Niveau gespielt haben, haben während eines schnellen Spiels an der Seitenlinie Probleme, das Spiel wirklich zu lesen. Das sieht man manchmal ganz einfach daran, dass sie, obwohl die Mannschaft Fehler macht, nicht eingreifen.“

Muss man ein Schwein gewesen sein, um ein Kotelett zu braten?

Die Bundesliga ist vegan. Ohne Schweine. Also im übertragenen Sinne, versteht sich.

Der Spruch mit den Schweinen soll in etwa heißen: Man muss nicht kicken können, um anderen das Kicken beizubringen.

Lange war dies das entscheidende Kriterium. Nur wer selber ein Schwein war, durfte beim Kotelett mitreden. Kannst kicken, kannste coachen. Und so war die Liga ein eher inzestuöser Betrieb, Spieler wurden halt irgendwann Trainer, und wenn sie einmal irgendwo halbwegs Erfolg hatten, blieben sie auch für immer im Geschäft. Irgendein Verein fand sich doch immer, um die Ex-Kicker zu beschäftigen. Und so schmorte das Kotelett jahrzehntelang im eigenen Saft. Doch die Zeiten sind vorbei.

Frisches Blut ist angekommen in der Liga, und es ist mehr als nur eine Momentaufnahme: In der Bundesliga tummelt sich an der Seitenlinie mehr und mehr Personal, das als Spieler die erste Liga nur von der Playstation kennt. Der neueste Zugang: Bremens Alexander Nouri, null Bundesliga-Spiele, dafür einen Bachelor of Arts im Gesundheitsmanagement. Er reiht sich ein in eine Trainerriege, die zwar nicht kicken konnte (auf höchstem Niveau ), aber dafür Laptop nicht mit Kutzop verwechselt. Die so viele Taktikbücher gewälzt hat, dass sie Catenaccio von Carpaccio unterscheiden kann. Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel. Markus Weinzierl. Markus Kauczinski. Christian Streich. Markus Gisdol. Roger Schmidt. André Schubert. Martin Schmidt.

Außergewöhnlich gut kicken konnten in der aktuellen Trainerbesetzung der Liga nur die Herren Pal Dardai (286 Bundesliga-Spiele/Trainer bei Hertha), Norbert Meier (292/Darmstadt), Niko Kovac (241/Frankfurt), Dirk Schuster (200/Augsburg) und Dieter Hecking (36/Wolfsburg) – dazu können noch die ausländischen Übungsleiter Carlo Ancelotti, Ralph Hasenhüttl und Peter Stöger auf eine respektable Profikarriere in ihrer Heimat gucken. Und sonst so? Kotelett-Experten ohne Erfahrung im Schweinestall.