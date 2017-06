Freiwilligendienst im Strohgäu Keinen Bock auf Bufdi? Viele Stellen sind noch frei

Von Sandra Dambacher-Schopf 11. Juni 2017 - 18:32 Uhr

Im September beginnt ein neues Bufdi-Jahr. Viele Kommunen hoffen noch auf Bewerber für ihre Stellen.Foto:

Der Bundesfreiwilligendienst scheint an Attraktivität verloren zu haben. Wir haben bei den Kommunen Hemmingen, Gerlingen, Ditzingen und Korntal-Münchingen nachgehakt, woran das liegt.

Strohgäu - Nach dem Abitur im Kindergarten oder dem Jugendhaus aushelfen, bevor sich Studium oder Ausbildung anschließen: Der Bundesfreiwilligendienst scheint nicht mehr so angesagt wie früher. Auf viele Ausschreibungen der Strohgäu-Kommunen gab es bisher keine oder nur wenige Bewerber. „Wir haben sechs offene Stellen“ sagt etwa Andreas Thomas, Leiter des Personalamts von Hemmingen. Fünf Bufdis würden für Kindertagesstätten gesucht. Besonders schwer sei die freie Stelle für die Flüchtlingshilfe zu besetzen. Wer dort aushilft, sollte nämlich Arabisch oder Französisch beherrschen. Die Freiwilligen begleiten Flüchtlinge zum Arzt oder helfen bei der Anmeldung von Kindern in der Schule, dabei seien Sprachkenntnisse unbedingt gefordert.

Die Tendenz, jemanden für so eine Stelle zu finden, sei insgesamt aber gut, meint Susanne Schneider, Ausbildungsleiterin der Stadt Ditzingen. Junge Leute würden auf das reagieren, was in den Medien sei. Die Arbeit mit Flüchtlingen sei zurzeit „en vogue“. Anders bei Kitas: Ditzingen hat noch Stellen im Kinderhaus Schloss, den Kindertagesstätten Glemsaue und Hohe Straße zu besetzen. Auch für das Jugendhaus und im Gymnasium in der Glemsaue werden Bufdis gesucht.

Zu viele Angebote im Umkreis?

Direkt nach dem Wegfall des Zivildienstes und dem neuen Angebot des Bundesfreiwilligendienstes sei die Nachfrage anders gewesen. „Wir hatten zunächst einen großen Zulauf“ sagt Andreas Thomas. „Wegen der guten Resonanz wurden immer mehr Bufdi-Stellen geschaffen“, sagt Susanne Schneider. „Ich glaube, es liegt daran, dass es jetzt im Umkreis zu viele solcher Stellen gibt.“ Die jungen Leute, die sich darauf bewerben, kämen schließlich meist aus der Nähe. In einer Konkurrenz zu den Bufdi-Stellen stehen außerdem das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr. Noch im vergangenen Jahr sei es auch für die Stadt Gerlingen einfacher gewesen, Bufdis zu finden, heißt es dort. Hier gibt es noch eine Stelle für das Familienzentrum Gehenbühl zu besetzen. Es wird dort Unterstützung für die vielen Veranstaltungen und auch für das hauseigene Café gesucht.

Korntal-Münchingen sucht Freiwillige im Ausland

Allgemein besteht der Eindruck, dass vor allem Abiturienten zunächst ein Jahr ins Ausland wollten. Korntal-Münchingen dreht den Spieß um und sucht im Ausland über die entsprechenden Onlineportale und über soziale Medien wie Facebook Bufdis und Interessenten für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Es gab bereits Bewerbungen aus Russland und Georgien. Eine Sozialpädagogin aus Spanien, die in ihrer Heimat keinen Job fand, hat den Freiwilligendienst genutzt, um in Deutschland einen Job zu finden. „Heute arbeitet sie in einem Jugendhaus im Rems-Murr-Kreis“, sagt der Stadtjugendpfleger Mattias Rees.

Wer Lust hat, in den Städten und Gemeinden mitzuhelfen, meldet sich bei den jeweiligen Personalabteilungen.