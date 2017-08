Frau aus Baden-Württemberg 22-jährige Studentin tot in Thüringen gefunden

Von red/dpa 29. August 2017 - 13:58 Uhr

Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung gehen in ein Haus in Nordhausen, in dem eine 22 Jahre alte Studentin tot aufgefunden worden war. Die Frau wurde in der Nacht zu Dienstag vermutlich Opfer einer Gewalttat. Foto: dpa

Sie wurde vermutlich das Opfer einer schrecklichen Gewalttat: In einer Wohnung in Thüringen ist eine Studentin aus Baden-Württemberg tot aufgefunden worden.

Nordhausen - Eine 22-Jährige aus dem Südwesten ist tot in einer Wohnung in Thüringen gefunden worden. Die Frau wurde in der Nacht zum Dienstag in Nordhausen vermutlich Opfer einer Gewalttat, wie die Polizei mitteilte.

Mehr zum Thema

Es handle sich um eine in Baden-Württemberg geborene Studentin, die an der Fachhochschule Nordhausen studiert und in Erfurt gewohnt hat. Die Beamten nahmen am frühen Morgen in der Wohnung einen 26 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest - ebenfalls ein Student. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fundort der toten Frau um seine Wohnung handelt.

Den Angaben zufolge wählte der 26-Jährige selbst den Notruf. Rettungskräfte fanden die Frau beim Eintreffen in der Wohnung. Am Morgen verhörten die Ermittler den Mann. Ob und was er aussagte, blieb zunächst unklar. Ob es sich um eine Beziehungstat handelt, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Später hieß es, aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine Aussagen zu den Tatumständen gemacht werden.