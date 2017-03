Frankenthal Mann verletzt mehrere Passanten mit Messer

Von red/dpa 12. März 2017 - 20:42 Uhr

In Frankenthal hat ein Mann mit einem Messer um sich gestochen.Foto: shutterstock/Andrey VP, Bearb.: ch

Brutaler Messerangriff in Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Ein Mann verletzte bei dem Übergriff mehrere Menschen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Frankenthal - Ein Mann mit einem Messer hat im rheinland-pfälzischen Frankenthal mehrere Passanten angegriffen. Der Täter sei am Sonntagabend in der Innenstadt überwältigt und festgenommen worden, berichtete die Polizei in einer ersten Stellungnahme.

Er habe vier Menschen verletzt, es sei aber niemand getötet worden. Über das Motiv des Täters wie auch zu seiner Person machten die Ermittler zunächst keine Angaben.