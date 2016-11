Formel-1-Legende Michael Schumacher Management schaltet Facebook-Profil frei

Von Lena Marie Schropp 14. November 2016 - 11:48 Uhr

Michael Schumacher hatte sich vor knapp drei Jahren bei einem Skiunfall schwer verletzt.Foto: dpa

Fast drei Jahre nach dem Unfall bekommt Michael Schumacher nun offizielle Facebook- und Instagramseiten spendiert. Doch was ist deren Zweck und warum erscheinen die Profile genau jetzt?

Stuttgart - Nach seinem tragischen Unfall ist Ex-Formel-1-Fahrer Michael Schumacher nun erstmals auch bei sozialen Netzwerken zu finden. Sein Management hat am vergangenen Sonntag offizielle Instagram- und Facebook-Profile von Schumacher freigeschaltet. Der Anlass ist der 22. Jahrestag des ersten Titelgewinns am 13. November 1994 in Adelaide.

Mehr zum Thema

Der Gedanke hinter den Social-Media-Seiten sei es, den Fans die Möglichkeit zu geben, sich über Erinnerungen an Michael Schumacher auszutauschen. Außerdem möchte das Management eine Plattform bieten, auf der die Erfolge und Leistungen des ehemaligen Formel-1-Fahrers zelebriert werden. „Die Seiten sind ein Dank an die Fans für ihre jahrelange Treue und Anteilnahme“, sagte seine Managerin Sabine Kehm gegenüber der „Bild“.

Ein von Michael Schumacher (@michaelschumacher) gepostetes Foto am 11. Nov 2016 um 10:22 Uhr

Michael Schumacher war im Dezember 2013 beim Skifahren gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach wie vor gibt es keine genauen Angaben zu Schumachers Gesundheitszustand. Es ist lediglich bekannt, dass er nach seinem langen Krankenhaus-Aufenthalt in sein Haus in seiner Schweizer Wahlheimat am Genfer See verlegt wurde. Ob das Management des 47-Jährigen die neuen Kanäle auch nutzen wird, um seine Fans hin und wieder über seinen aktuellen Zustand zu informieren, bleibt abzuwarten.