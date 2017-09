Insolvente Airline Verbraucherschützer warnen vor Buchungen bei Air Berlin

Von Thomas Wüpper und Artur Lebedew 27. September 2017 - 10:32 Uhr

Sollte man noch bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin buchen? Verbraucherschützer warnen vor den Risiken. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Stuttgart - Das insolvente Flugunternehmen Air Berlin fliegt zwar weiter und verkauft seine Tickets konkurrenzlos billig. Doch gleichzeitig fallen auch viele Flüge aus. Ein kleiner Ratgeber zu wichtigen Fragen.

Welche Flüge sind gestrichen worden?

Fallen am Stuttgarter Flughafen in den nächsten Tagen Flüge aus?

Bis zum Dienstagabend ging der Flughafen Stuttgart davon aus, dass am Mittwoch keine Air Berlin-Flüge ausfallen. Sowohl die fünf Verbindungen nach Düsseldorf, als auch die neun Flüge nach Berlin Tegel sollten plangerecht statt finden. Eine Flughafen-Sprecherin fügte allerdings hinzu, dass sich das jederzeit ändern könne. Ob ein Flug ausfällt oder sich verspätet, erfahren Kunden von Air Berlin und anderen Fluggesellschaften auf der Internetseite des Stuttgarter Flughafens (flughafen-stuttgart.de/ankunft-abflug/abflug-aktuell). Reisende müssen also auch in Zukunft mit allem rechnen: Nachdem am Montag in Stuttgart ein Flug ausgefallen war, entfiel auch am Dienstag eine Verbindung. Warum Flüge der Airline annulliert werden, ist im Einzelfall nicht immer klar. Vor zwei Wochen hatten sich beispielsweise etliche Piloten der Airline aus Protest krankgemeldet. Dies verursachte auch in Stuttgart zahlreiche Ausfälle.