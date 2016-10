Flughafen Stuttgart Air-Berlin-Fluggäste warten über 20 Stunden auf Flieger

Von red/dpa 24. Oktober 2016 - 16:26 Uhr

Geduldsprobe: Air-Berlin-Fluggäste haben in Stuttgart über 20 Stunden auf einen Flug nach Hannover gewartet.Foto: dpa

Mit dem Auto wären diese Reisenden wohl schneller in Hannover gewesen. Am Flughafen Stuttgart werden sie vor eine Geduldsprobe gestellt: Über 20 Stunden müssen sie auf einen Flug nach Niedersachsen warten.

Stuttgart/Hannover - Air-Berlin-Fluggäste haben in Stuttgart über 20 Stunden auf einen Flug nach Hannover gewartet. Nachdem zwei Flüge abgesagt werden mussten, war am Montagnachmittag noch immer nicht klar, wann es Richtung Niedersachsen gehen sollte. Größere Probleme beim Flugbetrieb gebe es nicht, versicherte Air-Berlin-Sprecherin Theresa Krohn.

Ursprünglich sollte eine Air-Berlin-Maschine am Sonntagabend um 18.40 Uhr von Stuttgart nach Hannover fliegen. Nach technischen Problemen an den Flugzeugtüren und zwei abgebrochenen Abflugvorbereitungen verbrachte der Großteil der Passagiere die Nacht im Hotel. Sie wurden auf einen Flug am Montagnachmittag umgebucht, der dann ebenfalls annulliert wurde. „Da hat bei der Crew-Besatzung etwas gefehlt“, sagte Krohn.