Feuer in Stuttgart Wieder brennen Autos am Bopser

Von Christine Bilger 21. November 2017 - 10:36 Uhr

Ein Schreck für die Anwohner der Bopserwaldstraße: In der Nacht haben dort zwei Autos gebrannt. Das erinnert an eine Serie von Brandstiftungen im Sommer.





Stuttgart - Ein BMW der 5er Reihe und ein Toyota Avensis sind bei einem Brand an der Bopserwaldstraße in der Nacht zum Dienstag total zerstört worden, zwei weitere Autos wurden beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und äußert den Verdacht, dass sie es wieder mit dem Serientäter zu tun hat, der im Sommer in der Gegend in Stuttgart-Süd schon etliche Fahrzeuge angezündet hatte. Die Kriminalpolizei untersuche nun den Zusammenhang mit der Serie im Sommer.

Anwohner melden den Brand

Der Alarm kam gegen 23.40 Uhr. „Es gingen mehrere Notrufe von Anwohnern ein“, berichtet der Polizeisprecher Stephan Widmann. Als die Polizei am Tatort eingetroffen sei, hätten die Autos schon lichterloh in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gehabt, dennoch seien zwei neben den angezündeten Fahrzeugen geparkten Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden liege insgesamt bei mehreren Zehntausend Euro.

Eine Abweichung von der Serie im Juli und August fällt auf: Es soll dieses mal kein Grillanzünder verwendet worden sein. Im Sommer hatten die Brandermittler meist Reste eines solchen auf dem Hinterreifen gefunden. Dort brachen die Feuer dann aus und griffen recht schnell auch auf die Kraftstofftanks der Fahrzeuge über.