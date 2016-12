Festnahmen in Nordrhein-Westfalen Womöglich Anschlag auf Einkaufszentrum Centro geplant

Von red/Reuters 23. Dezember 2016 - 07:35 Uhr

Einheiten der Polizei während des Einsatzes am Einkaufszentrum Centro.Foto: dpa

In Duisburg sind zwei Brüder festgenommen worden. Sie hatten womöglich einen Anschlag auf das Oberhausener Einkaufszentrum Centro geplant.

Duisburg - Die Polizei hat mit zwei Festnahmen in Nordrhein-Westfalen womöglich einen Anschlag verhindert. Spezialeinheiten hätten in der Nacht zu Freitag in Duisburg zwei Männer in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit. Die 28- und 31-jährigen Brüder aus dem Kosovo stünden im Verdacht, möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben. Unklar ist noch, wie weit die Pläne vorangeschritten und ob womöglich weitere Personen daran beteiligt waren.

Die Polizei hatte bereits am Donnerstagabend nach Warnungen zusätzliche Einsatzkräfte rund um das Centro und den angrenzenden Weihnachtsmarkt zusammengezogen.