Sextäter in Tübingen festgenommen Boris Palmer fordert härtere Gangart

Von Eberhard Wein 07. Juli 2017 - 12:32 Uhr

Eine Speichelprobe hat den 21-jährigen Asylbewerber verraten. Boris Palmer hat dazu seine eigene Meinung. Foto: dpa

Ein 21-jähriger Asylbewerber aus Gambia steht unter Verdacht, in Tübingen mehrere Frauen vergewaltigt zu haben. Der Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) glaubt, dass ein frühzeitiger Massengentest einen Teil der Taten hätte verhindern können.

Tübingen - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Seriensextäters in Tübingen, hat der Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) die Arbeit der Polizei kritisiert. Dem 21-jährigen Afrikaner werden zwei versuchte und zwei vollendete Vergewaltigungen zur Last gelegt. „Nach meiner Meinung hätte schon der erste Bericht einer Zeugin, dass ein junger Schwarzafrikaner versucht hat, sie in einem Busch in der Innenstadt zu vergewaltigen, gereicht, um DNA-Proben aller schwarzen Afrikaner in der Stadt zu nehmen“, schrieb Palmer auf Facebook. „Das wären keine 100 Personen gewesen.“

Mehr zum Thema

Der Sprecher der Polizei in Reutlingen, Josef Hönes, wollte den Vorwurf nicht kommentieren. Allerdings seien DNA-Massenuntersuchungen nicht so einfach anzuordnen. „Das kann nur ein Staatsanwalt oder Richter machen.“ Zudem sei der Kreis keineswegs so klein gewesen. Auch in den umliegenden Orten seien Schwarzafrikaner untergebracht, die häufig ihre Zeit in Tübingen verbringen würden, sagte Hönes.

Besonderen Schutz gefordert

„Ich erwarte vom Staat einen besonderen Schutz vor Übergriffen von Menschen, die wir aus Humanität in unser Land gelassen haben“, schrieb Palmer auf Facebook. Dies sei nötig, um weiterhin genügend Unterstützung in der Gesellschaft für die grundsätzliche Aufnahme von Flüchtlingen zu erhalten. In diesem Zusammenhang erneuerte er seine Forderung, straffällig gewordene Asylbewerber nach Verbüßung der Hälfte ihrer Haftzeit abzuschieben. „Wir müssen bei Straftätern härter rangehen. Das Gesetz lässt das zu“, sagte Palmer.

Der 21-jährige Gambier wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Er habe sich bisher nicht zu den Taten geäußert, sagte Hönes. Die Polizei war dem Mann auf die Spur gekommen, nachdem eine 35-jährige Frau im März 2017 Anzeige erstattet hatte. Sie gab an, dass sie eine Woche zuvor von einem dunkelhäutigen Mann, den sie zuvor kennen gelernt hatte, in dessen Zimmer in einer Tübinger Asylbewerberunterkunft vergewaltigt worden sei. Der Beschuldigte wies den Vorwurf zwar zurück, dennoch nahm die Polizei eine Speichelprobe. In dieser Woche kam aus dem Kriminaltechnischen Institut in Stuttgart nun das Ergebnis. Demnach stimmte das DNA-Profil mit zwei weiteren Sexualstraftaten aus den Jahren 2015 überein. Dabei war eine 33-jährige Frau am Lustnauer Tor von einem Schwarzafrikaner angesprochen und nach Hause begleitet worden. In der Wohnung habe der Mann dann als Gegenleistung den Geschlechtsverkehr verlangt. Die Frau wehrte sich, sodass der Mann schließlich abließ.

Zeugen helfen dem Opfer

Wenige Wochen später soll der Mann einer 33-jährigen Frau auf dem Heimweg in Richtung Lustnau aufgelauert, sie in einen Busch gezerrt und vergewaltigt haben. Auch ein dritter Fall, der sich im Herbst 2015 im Botanischen Garten ereignete, wird mit dem 21-Jährigen in Verbindung gebracht. Damals war eine 22-Jährige am Hals gepackt und in ein Gebüsch gezerrt worden. Weil zwei Zeugen aufmerksam wurden, ließ der Mann von ihr ab und ergriff die Flucht.

Für Palmer fügen sich die Straftaten in ein Bild ein, das in den vergangenen Monaten Tübingen nachhaltig verändert habe. In diesem Zusammenhang verwies der OB auf Vorfälle bei einer Studentenparty vor einigen Wochen. Dort seien Frauen von einer Gruppe Schwarzer begrabscht, bespuckt, gezogen und bedroht worden. „Die Anzahl vergleichbarer Fälle ist einfach zu hoch, um das als völlig normal abzutun.“

Der Polizeisprecher Hönes bestätigte, dass es in einem Fall Ermittlungen gebe. „Mehr Opfer haben sich auf den Facebook-Aufruf von Herrn Palmer nicht gemeldet“, sagte Hönes. Prallelen zur Kölner Silvesternacht seien damals gezogen worden. „Das ist total überzogen.“