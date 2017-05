Festival auf Gran Canaria Extreme Erotik bei Gala der Drag Queens

Von hsw 12. Mai 2017 - 15:46 Uhr

Jedes Jahr im Mai wird die Stadt Maspalomas zum Schauplatz der Gay Pride. Dieses Jahr sollen mehr als 100.000 Besucher gekommen sein. Die Drag Queen Gala ist der Höhepunkt des Treffens.





20 Bilder ansehen

Maspalomas - Zehn Tage im Mai herrscht in Maspalomas auf Gran Canaria Partystimmung. Schwule aus der ganzen Welt kommen zur Gay Pride, die dieses Jahr zum 16. Mal gefeiert wurde. Dieses Jahr sollen dazu mehr als 100.000 Besucher in den ersten zwei Maiwochen in den Süden der Kanareninsel gekommen sein.

Einer der Höhepunkte ist die Drag Queen Gala. Fantasie und Erotik werden in aufwendigen Kostümen, Spezialeffekten und Lightshows inszeniert. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.