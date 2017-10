Feinstaubalarm in Stuttgart Feinstaubkonzentration bleibt über dem Limit

Von red/dpa 18. Oktober 2017 - 07:50 Uhr

Stuttgarter sollen beim Feinstaubalarm möglichst auf das Auto verzichten. Foto: dpa

Seit Montag herrscht in Stuttgart wieder Feinstaubalarm – doch die Feinstaubkonzentration ist auch in der Nacht auf Mittwoch über dem Grenzwert geblieben.

Stuttgart - Die Feinstaubkonzentration am Stuttgarter Neckartor ist in der Nacht zu Mittwoch über dem zulässigen Grenzwert geblieben. Nach den Messdaten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hat der Wert bereits um ein Uhr morgens knapp über 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gelegen. Mit einem Tagesmittelwert von 53 Mikrogramm war der von der EU vorgegebene Grenzwert von 50 Mikrogramm am Dienstag deutlich überschritten worden.

Seit Montag herrscht in Stuttgart wieder Feinstaubalarm. Die Stadt hat Autofahrer aufgerufen, ihr Fahrzeug stehenzulassen. Außerdem müssen Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, aus bleiben. Das Ende des Feinstaubalarms ist nach Angaben der Stadt Stuttgart weiterhin offen.

In Stuttgart wird der Alarm im Winterhalbjahr von Mitte Oktober bis Mitte April ausgelöst, wenn Experten an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre erwarten.